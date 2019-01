Milan, ecco il tuo pistolero.  Indosserà la 19, oggi la presentazione

Il Milan ha il suo nuovo attaccante. Con l’addio di Gonzalo Higuain (ufficialmente in prestito al Chelsea), i rossoneri ieri hanno ufficializzato Krzysztof Piatek. Dopo una lunga trattativa, il trasferimento a Milano e le visite mediche di rito, nella tarda serata di ieri è arrivata la nota del club: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco ha sottoscritto un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2023”.

Aquistato dal Genoa a titolo definitivo per 35 mln di euro più bonus, il polacco sarà subito a disposizione per giocare contro il Napoli sabato sera. Deciderà Gattuso se affidarsi subito al Pistolero oppure concedere ancora spazio a Patrick Cutrone. Il giovane canterano ha parlato così dell’arrivo del nuovo compagno di squadra: “E' forte, e l’ha dimostrato in questi mesi. Ci può dare una grossa mano. Io e i miei compagni sicuramente lo aiuteremo a integrarsi nel gruppo”, ha detto in un’intervista a SkySport, durante l’incontro con i tifosi ieri sera a Casa Milan. Piatek indosserà la maglia numero 19 e oggi in conferenza stampa (alle 13 a Milanello) spiegherà i motivi del rifiuto della numero 9, ora vacante dopo la partenza di Higuain. Il primo allenamento con la squadra lo svolgerà oggi alle 15.30, e parlerà per la prima volta con mister Gattuso. Il Milan dunque con il colpo Piatek sostituisce il Pipita ma non si ferma. Vuole rinforzare ancora l’organico e punta ad acquisire almeno un esterno sinistro che possa innescare proprio il polacco.