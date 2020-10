Milan, ecco le tre gare che salterà Calhanoglu

Hakan Calhanoglu ha riportato ieri una distorsione alla caviglia sinistra e sarà quindi costretto a saltare le prossime tre partite del Milan: il turco non ci sarà domani sera nel debutto in Europa League in casa del Celtic, nella successiva gara casalinga di campionato contro la Roma e anche nel match del 29 ottobre a San Siro contro lo Sparta Praga. Lo riporta questa mattina il Corriere della Sera.