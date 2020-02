Per la prossima stagione il Milan potrebbe puntare su un allenatore importante per provare finalmente a raggiungere la Champions. Ecco perché - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non sarà Ralf Rangnick il prossimo tecnico rossonero. Il tedesco, infatti, ha fatto benissimo con il Lipsia, ma non ha esperienza in Serie A. La sua candidatura non sostenuta dall’attuale dirigenza milanista.