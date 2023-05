Milan, ecco quanto è costato l'ultimo mercato estivo

MilanNews.it

Calcio&Finanza ha rivelato i prezzi dell'ultimo mercato estivo del Milan che ha impattato il bilancio del primo semestre del club di via Aldo Rossi, chiuso con un utile di circa 9.8 milioni (QUI la news). In totale tra acquisti e prestiti gli investimenti ammontano fino a 56 milioni di euro.

Per gli acquisti a titolo definitivo: Florenzi è stato pagato 2.650.000; Messias, 5.450.000; Origi, 660.000; De Ketelaere, 35.500.000; Thiaw, 8.548.339 euro. A questi vanno aggiunti alcuni bonus raggiunti da alcuni giocatori in particolare Kalulu, Krunic e Tomori, oltre che ai costi dei calciatori in prestito (Diaz, Bakayoko e Vranckx).