Milan, in attivo il bilancio del primo semestre: utili di circa 9.8 milioni

Buone notizie dal fronte economico per il Milan. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, in via Aldo Rossi si è registrato un bilancio in attivo nel primo semestre della stagione che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. L'utile registrato è pari circa a 9.8 milioni di euro ed è un grande passo in avanti rispetto alla perdita di circa 12,2 milioni registrata nel dicembre 2021.

Come viene sottolineato si tratta del bilancio a livello civilistico: il fatturato è cresciuto dai 129 milioni dell'anno scorso ai 144 milioni di questo primo semestre. Nel dettaglio: 29.8 milioni per le gare; 17 milioni da sponsor e pubblicità; 84.5 dai diritti tv; 5.8 per la gestione dei calciatori; 6.9 altri ricavi.