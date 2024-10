Milan, effetto Pulisic: è l'americano la vera garanzia di questo inizio stagione

Milan, è Christian Pulisic la vera garanzia di questo inizio stagione. Tifosi ed addetti ai lavori si aspettavano, e si aspettano tutt'ora, qualcosa di più dai pilastri di questa formazione, come ad esempio Theo Hernandez e Rafael Leao, ma è lo statunitense quello che sta portando avanti la baracca di Paulo Fonseca.

Non è un'affermazione casuale ma parlano i fatti, i numeri, che in queste prime 7 giornate di campionato sono letteralmente da capogiro. Non prendendo in considerazione la Champions League, in 7 partite sono già 5 le reti messe a segno da Pulisic, ai quali si aggiungono anche due assist. La media parla dunque chiaro: l'ex Chelsea ha contribuito ad un gol ogni 78 minuti, risultando essere quasi sempre il migliore in campo del Milan, e la media voto lo confera, 6,42.