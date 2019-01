Milan, Elliott tra i dieci hedge fund più redditizi

Il 2018 è stato un anno decisamente positivo per Elliott. Secondo quanto riportato da Milan e Finanza, il fondo di Paul Singer, infatti, si è collocato al decimo posto nella classifica degli hedge fund più redditizi per gli investitori. Il fondo gestisce asset per complessivi 34,7 miliardi di dollari, anche in Italia. Sono 25,1 miliardi i dollari che Elliott ha permesso di guadagnare ai suoi clienti da quando è stata fondata nel 1977.