Milan-Empoli, la probabile formazione rossonera: due cambi per Pioli

Dopo il ko interno contro il Napoli, il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo domani sera, alle ore 20:45, al Castellani di Empoli per sfidare la formazione di mister Andreazzoli. Con molta probabilità saranno due i cambi che farà il tecnico rossonero rispetto all'undici iniziale del match di San Siro: Saelemaekers è in vantaggio per un posto da titolare sull'out di sinistra (al posto di Krunic), mentre in difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Theo Hernandez, che andrebbe dunque a panchinare Ballo-Touré. Di seguito, la probabile:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All.: Pioli.