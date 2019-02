Tiémoué Bakayoko continua la sua stagione rock al Milan. Le prestazioni sono in continua crescita, e anche contro l'Empoli la tesi è stata confermata. Contro gli azzurri il francese si è trasformato in una 'piovra' del centrocampo, rubando 8 palloni in 82 minuti vissuti in campo (dati Lega Serie A). Leader della mediana.