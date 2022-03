Milan-Empoli, tutte le statistiche del match

MilanNews.it

Milan vs Empoli del 12.03.2022 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Il Milan torna a giocare a San Siro, e lo fa da primo della classe dopo aver sbancato il Maradona di Napoli con il graffio di Giroud. A fare visita ai rossoneri per la 29ma giornata di Serie A è l'Empoli di Andreazzoli, squadra che non sta passando un momento particolarmente brillante ma che in trasferta quest'anno si è tolta più di qualche soddisfazione, battendo la Juve e il Napoli, e sfiorando l'impresa in Coppa Italia, trascinando l'Inter ai supplementari.

Si giocherà il giorno 12 marzo, sarà la ventesima volta nella storia del Milan. Finora 6 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte. L'ultima volta fu nel 2013, in Champions League, e il Milan subì un pesante 4-0 al Camp Nou contro il Barcellona (doppietta di Messi, gol di Villa e Jordi Alba). L'ultima volta in Serie A fu il pareggio per 0-0 in casa della Juventus nel 2006. Per trovare una vittoria si deve andare indietro al 1995, quando il Milan vinse per 1-0 in casa contro il Padova, con rete di Marco Simone.

Contro l'Empoli sarà la partita n.32 nella storia, finora 17 vittorie del Milan, 10 pareggi e 4 sconfitte. In casa, sarà la sfida n.16, con 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2018-19, quando il Milan vinse per 3-0 con reti di Piatek, Kessié e Castillejo.

Prima di quel precedente, la sconfitta interna per 2-1 del Milan di Montella; Lapadula accorciò le distanze ma non bastò a pareggiare le reti di Mchedlidze e Thiam. Correva invece l'anno 2015 quando il Milan impattò 1-1 (reti di Destro e Maccarone). Partita che diventò storica nostro malgrado per la conferenza post partita di Pippo Inzaghi allora allenatore, che disse "Non puoi pensare di dominare una squadra come l'Empoli, a San Siro", a suggello di uno dei periodi più magri e sconfortanti della storia recente.

La vittoria più larga del Milan a San Siro contro l'Empoli risale alla stagione 1998-99, dello scudetto di Zaccheroni: il Milan vinse 4-0 con tripletta di Bierhoff e rete finale di Leonardo. L'Empoli ha vinto tre volte a San Siro, e sempre di misura. Per due volte fu 0-1, e per una volta 1-2.

Nel 2003, Di Natale segnò la rete decisiva; nella partita successiva il Milan strappò la qualificazione in Champions battendo l'Ajax per 3-2, con la rete all'ultimo respiro di Tomasson, ma che tutti emotivamente attribuiscono a Inzaghi, con il famoso pallonetto a Lobont. Nel 2007 fu Saudati il giustiziere dei rossoneri, e nella partita successiva il Milan si impose 4-1 sullo Shakhtar Donetsk.

Nella storia di Milan ed Empoli non è mai successo che una squadra vincesse a fine primo tempo e poi perdesse a fine partita.

In due occasioni il Milan ha ricevuto dei cartellini rossi in casa contro l'Empoli: accadde a Boban nel 1998, ma al 90' sul risultato acquisito (il Milan vinse per 3-1) e a Diego Lopez nell'1-1 del 2015 citato prima, al minuto 83, per fortuna il Milan riuscì a strappare almeno quel punto.

Anche per l'Empoli due espulsioni a San Siro,nel 2003 toccò a Pratali al 70', e ciò non impedì ai toscani di vincere per 1-0, e nel 2004 toccò a Balli, che con un rosso diretto costò anche il rigore che Pirlo realizzò al minuto 86.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo un giocatore ha esordito in un Milan vs Empoli: si tratta di Juraj Kucka, il 29/08/2015, e solo un giocatore ha avuto come ultima presenza un Milan vs Empoli: Alberto Comazzi, il 22/02/1998.

Per tre giocatori l'Empoli a San Siro fu la prima vittima: Favalli (07/04/2007), Destro (15/02/2015) e Bacca (29/08/2015).

Furono due i giocatori a segnare l'ultimo gol in casa contro l'Empoli: Paolo Rossi (12/02/1986) e Maniero (22/02/1998).

Oliver Bierhoff fu l'unico giocatore a siglare una tripletta in casa contro l'Empoli, il 15/05/1999; due le doppiette, di Simone il 01/09/1996 in Coppa Italia, e Pippo Inzaghi il 04/03/2006 in campionato.

Per Pioli sarà la seconda sfida all'Empoli: finora solo la sfida dell'andata al Castellani vinta per 4-2.

Arbitrerà Chiffi, sarà l'ottava volta per lui con il Milan. Finora 6 designazioni e una sostituzione in un derby di Coppa Italia, 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Sarà la quarta sfida in questo campionato per il Milan diretta da Chiffi: finora 3 vittorie, tutte in casa, contro Lazio (2-0), Roma (3-1) e Sampdoria (1-0).

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)

