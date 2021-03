In vista della partita di domani contro il Manchester United, saranno tante le assenze nel Milan. I rossoneri infatti, non hanno convocato: Theo Hernandez, Rebic, Calhanoglu, Ibrahimovic, Bennacer, Maldini Jr e Mandzukic, tutti per problemi fisici. Oltre a loro non ci sarà nemmeno Hauge, non inserito nella lista UEFA.