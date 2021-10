Come riporta Opta, era da luglio 2020 che il Milan, che ieri ha rimontato il Verona dallo 0-2 al 3-2, non ribaltava due gol di svantaggio in Serie A: l'ultima volta risale al match contro la Juventus del 7 luglio 2020 quando il Diavolo andò sotto di due reti, ma poi vinse 4-2.