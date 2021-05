Milan, era dal 1997 che i rossoneri segnavano sempre almeno un gol al Cagliari a San Siro

Era dall’1 giugno 1997, ultima di campionato della Serie A 1996/1997, che il Milan non rimaneva a secco di reti in un match casalingo in campionato contro il Cagliari. In quell’occasione i sardi vinsero a Milano per 0-1. Ancora oggi questa è l’ultima vittoria a San Siro del Cagliari contro il Milan. Nelle successive 17 partite prima di quella di ieri, il Milan aveva vinto 16 volte – con 40 gol fatti e 13 subiti - e pareggiato in una sola occasione.