Con la vittoria per 4-0 contro il Crotone, il Milan ha ottenuto la quinta vittoria di fila contro squadre neopromosse. Era dal maggio 2012 che i rossoneri non ottenevano così tante vittorie in sequenza contro squadre che arrivano dalla Serie B. A quel tempo, con Massimiliano Allegri in panchina, il Milan arrivò a quota 8.