Milan, esattamente 35 anni fa la prima rete di Maldini in rossonero

Guardando ad anniversari e ricorrenze si può segnalare un match tra Como e Milan, andato in scena esattamente 35 anni fa. Il derby lombardo, in quel caso, è da ricordare non solo per la vittoria rossonera per 0-1 ma perchè il successo fu scritto da Maldini alla sua prima rete con la maglia del Milan.

Paolo Maldini's first Serie A goal in Rossonero, of course it was the winner, what else would you expect?



