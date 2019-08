Milan Femminile, allenamento complesso per le ragazze di Ganz

Continua la preparazione della Prima Squadra femminile. Dopo la vittoria in amichevole contro il Cittadella e i due giorni di riposo le Rossonere di Maurizio Ganz sono tornate al Centro Sportivo Vismara per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo appuntamento contro il Como. È stato un allenamento a ranghi ridotti e con la partecipazione di alcune U17 visto il grande numero di calciatrici impegnate con le rispettive nazionali. Dopo la pre-attivazione in palestra la Squadra è scesa in campo intorno alle 10 per svolgere il riscaldamento attraverso esercitazioni tecniche sia con il pallone, che a secco a intensità crescente. Successivamente, sotto una pioggia battente, il lavoro si è focalizzato sul possesso palla 5 vs 5, mentre i portieri hanno svolto esercizi specifici a parte. Nella seconda parte le ragazze sono state divise in due gruppi per effettuare lavoro atletico intermittente di corsa su differenti distanze, a cui sono seguite una serie di esercitazioni a tema su campo ridotto. La seduta si è conclusa con una partitella sempre su campo ridotto 6 vs 6. Al termine la Squadra ha ricevuto la visita di Serginho, gloria rossonera. Il programma della settimana prevede altri due giorni di allenamento domani e venerdì, mentre sabato 31 agosto alle ore 18.30 l’amichevole contro il Como presso il Centro Sportivo Totò Caimi di Cantù.