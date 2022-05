Milan Femminile, derby portato a casa. Obiettivo Champions non raggiunto

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grandissimo successo del Milan questo pomeriggio a Sesto San Giovanni: Inter battuta 3-0 e terzo posto consolidato. Qualificazione in Champions, invece, svanita a causa della vittoria della Roma sulla Samp, ma la base da cui ripartire la prossima stagione le rossonere ce l'hanno già in casa con Mister Ganz! Per le rossonere sarà importante il mercato estivo per rinforzare la rosa e tornare subito nella massima competizione europea femminile.