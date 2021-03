Milan Femminile, domenica il match scudetto in casa della Juventus

Il Milan Femminile, domenica 7 marzo alle ore 12.30, giocherà un’importante partita in casa della Juventus. La squadra allenata da Maurizio Ganz, attualmente si trova seconda in classifica, proprio a -3 punti dalla Juventus. Ecco perché il match di domenica è una vera e propria sfida scudetto. Le bianconere all’andata, hanno inflitto alle rossonere, l’unica sconfitta stagionale in campionato (0-1 con gol di Cristiana Girelli su rigore). Ora il Milan vuole ribaltare la situazione per continuare a sognare lo scudetto, e allo stesso tempo, difendere il posto alla prossima Champions League dagli attacchi del Sassuolo Femminile.