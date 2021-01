Milan Femminile, domenica la sfida in Coppa Italia contro il Sassuolo

La Serie A Femminile, questo fine settimana, si ferma per dare spazio alla Coppa Italia. Le rossonere di Maurizio Ganz, giocheranno domenica 31 gennaio contro il Sassuolo in trasferta alle ore 14.30. Il match è valido per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Una partita non facile dato che il Sassuolo, in campionato, è terzo in classifica (il Milan è secondo dietro la Juventus).