Milan Femminile, due impegni nel mese di aprile tra campionato e Coppa Italia

Due soli impegni nel mese di aprile, ma dal grande peso specifico. Dopo il Derby vinto in rimonta contro l'Inter, le rossonere di Mister Ganz torneranno in campo in Serie A il 18 aprile contro il Napoli: servono tre punti per blindare il secondo posto e avvicinarsi alla Champions League. Il sabato successivo, 24 aprile, ecco la Semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: un altro Derby, in cui è obbligatorio vincere per ribaltare la sconfitta dell'andata per 2-1.

SERIE A

Milan-Napoli: domenica 18 aprile, TBD, CS Vismara - 18° giornata

COPPA ITALIA FEMMINILE

Milan-Inter: sabato 24 aprile, ore 12.30, CS Vismara - Ritorno Semifinali