Milan Femminile, Ganz: "Giocato bene, a Giacinti cambiato ruolo"

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, al termine della partita con la Roma ha parlato della gara: "Abbiamo giocato bene, la preparavamo dal primo giorno di ritiro. La squadra è formata da tante giocatrici nuove, ha bisogno di tempo, ma oggi abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare. Non abbiamo rischiato nulla, siamo stati sfortunati sul calcio di punizione terminato contro la traversa. Abbiamo avuto una colossale occasione con Bergamaschi, nel primo tempo. Le mie ragazze, una volta segnato il primo gol, sono riuscite a dilagare. Questo è un risultato che non deve ingannare. E’ stata una vittoria sofferta, la gara è stata combattuta. Alla Giacinti ho cambiato ruolo, ho messo Rinaldi al centro dell’attacco, per mettere in difficoltà il terzino destro della Roma. Abbiamo attaccato molto bene sugli esterni, grazie a Bergamaschi. Lady Andrade dovrà migliorare la sua qualità di gioco, dev’essere determinante. In mezzo al campo abbiamo recuperato tanti palloni."