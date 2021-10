Milan Femminile, Ganz ritroverà l'intero gruppo fra domani e giovedì

Il Milan Femminile ha ripreso gli allenamenti in vista dell’importante trasferta contro la Fiorentina Femminile prevista per domenica 31 ottobre alle ore 12.30. Maurizio Ganz, tecnico delle ragazze, fra domani e dopodomani ritroverà tutte le giocatrici, anche coloro le quali negli ultimi sono state impegnate con le Nazionali. A quel punto per l’ex attaccante rossonero e la sua squadra, partirà ufficialmente la missione Firenze. Ricordiamo che le rossonere hanno fin qui ottenuto 13 punti in 6 partite di campionato disputate (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). C’è da accorciare le distanze al più presto sulla Juventus se si vuole lottare per il titolo.