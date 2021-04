Milan Femminile, Giacinti sale a quota 17 gol in 18 partite di Serie A

Con il gol realizzato oggi ai danni del Napoli Femminile, Valentina Giacinti si è portata a 17 reti segnate in Serie A in questa stagione, in 18 partite giocate. Il capitano del Milan ora è a -3 gol dall’attuale capocannoniere del campionato, Cristiana Girelli della Juventus. Le rossonere di Maurizio Ganz, con la vittoria di oggi, hanno praticamente blindato il posto in Champions League in vista della prossima stagione, approfittando della sconfitta del Sassuolo proprio contro la Juventus.