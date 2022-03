Milan Femminile, Giuliani sull'Italia: "C'è grande delusione, Mancini ha delle qualità umane che non si possono cancellare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pomeriggio di martedì, il portiere del Milan e della nazionale femminile Laura Giuliani è intervenuta in collegamento su SkySport24. L'estremo difensore rossonero ha parlato così circa l'esclusione dell'Italia maschile dai Mondiali per la seconda edizione consecutiva: "Sicuramente c'è tanta delusione: fa male non vedere gli Azzurri al mondiale. Questa sarà una grande occasione per rialzarci.Tutti abbiamo visto il percorso entusiasmante e di crescita che Mancini ha fatto con la nazionale: ha portato tutti noi a sentirci parte di questa squadra. Mancini ha tutto l’appoggio dei giocatori che ha portato sul tetto d’europa e a livello umano ha delle qualità umane che non si possono cancellare con una sconfitta".