Milan Femminile, Grimshaw sul rinnovo: "Sono molto felice e fortunata. Tornerò più forte dall'infortunio"

vedi letture

Qualche giorno fa, Christy Grimshaw, centrocampista del Milan Femminile, ha rinnovato con il club rossonero fino al 30 giugno 2027. Ecco le sue parole a Milan TV: "Sono molto felice e fortunata. Nei prossimi mesi non potrò aiutare la squadra in campo, quindi darò il 100% per aiutare lo spogliatoio e migliorare le cose fuori dal campo. Per me l’importante è essere positiva anche quando le cose non vanno bene in campo e abbiamo bisogno di leadership, quindi proverò a essere una motivatrice per la squadra. Siamo tutti delusi per come è andata la stagione e poi è stata dura chiudere con questo infortunio. Questi mesi sono stati i peggiori della mia carriera, niente ti prepara a quanto sia difficile. Per fortuna, tuttavia, ho lo staff e medico, tutte le mie compagne, la società e anche la mia famiglia che mi supportano ogni giorno. Per il futuro, è importante pensare che tornerò più forte” riporta calciofemminileitaliano.it.

Sui tifosi milanisti e sulla prossima stagione, la giocatrice scozzese, che è stata operata un mese fa dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha poi spiegato: "Ho sempre saputo che al Milan abbiamo i tifosi migliori. Leggere i loro messaggi e i loro commenti mi ha aiutato tantissimo. Nei momenti belli e in quelli brutti, il loro sostegno incoraggia molto di più di quanto si pensi. Ogni volta che indosso la maglia è come se fosse la prima volta di quattro anni fa, sono molto grata al club perchè sono cresciuta molto come giocatrice e come persona. Il mio obiettivo rimane quello di crescere ed essere la migliore versione di me stessa, ma anche quello di avere successo con il Milan. La nuova stagione? Un nuovo anno e una nuova stagione sono sempre un’opportunità. In questo sport le cose cambiano velocemente e dobbiamo essere migliori nel credere in noi stessi, però, nel frattempo, per me sarà importante il mio recupero di modo da poter tornare al top e ad aiutare la squadra in campo”.