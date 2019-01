Milan Femminile, i gol della partita contro il Pink Bari

La squadra femminile del Milan ha passeggiato ieri sul Pink Bari, vincendo la prima partita del girone di ritorno per 8-0. Il club rossonero ha condiviso un video su Twitter per mostrare le reti delle ragazze milaniste.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">This is the way to start 2019! Enjoy the highlights from Rossonere’s 8-0 win over Pink Bari <br>Ottimo inizio di 2019 per le rossonere! Ecco i gol della convincente vittoria contro il Pink Bari <a href="https://twitter.com/hashtag/SerieAFemminile?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SerieAFemminile</a> <a href="https://t.co/vLFjYdZH0c">pic.twitter.com/vLFjYdZH0c</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1081868231416168449?ref_src=twsrc%5Etfw">6 gennaio 2019</a></blockquote>

