Milan Femminile, l'undici titolare scelto da Ganz per la Sampdoria

Il Milan Femminile scenderà a breve in campo contro la Sampdoria al Vismara per la tredicesima giornata di Serie A. Per il match delle 14.30, mister Ganz si è affidato al seguente undici titolare: Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni, Adami, Grimshaw, Tucceri Cimini; Thomas, Piemonte, Bergamaschi.

Prima del 2022 al Vismara per le rossonere, in campo per la 13ª giornata di #SerieAFemminile

Le scelte di Mister Ganz per #MilanSampdoria

LIVE dalle 14.30 su @MilanTV#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/LjLIfLKpE0 — AC Milan (@acmilan) January 23, 2022