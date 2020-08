Milan femminile, le immagini in preparazione alla gara con San Marino

Sui propri canali social, il Milan ha pubblicato alcune immagini in vista del match contro San Marino, gara al via tra pochi minuti. Le rossonere, impegnate nella seconda giornata di campionato, sono alla ricerca della seconda vittoria.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Matchday 2 is here, are you ready for <a href="https://twitter.com/hashtag/SanMarinoMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SanMarinoMilan</a>? <br><br>Seconda giornata, San Marino nel mirino <a href="https://twitter.com/hashtag/FollowTheRossonere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FollowTheRossonere</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/5xmWGdjY92">pic.twitter.com/5xmWGdjY92</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1299655534837223426?ref_src=twsrc%5Etfw">August 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>