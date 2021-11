Milan Femminile, le rossonere sono terze dietro Juventus e Sassuolo

Nessun cambiamento sostanziale in vetta alla Serie A Femminile dato che le prime 5 in classifica hanno vinto tutte. Il Milan allenato da Maurizio Ganz, ieri ha vinto in casa del Pomigliano per 0-2, rimanendo al terzo posto in classifica a quota 22 punti. Davanti alle rossonere ci sono la Juventus a 27 e il Sassuolo a 24. Dietro il Milan invece, troviamo la Roma a 19 e l’Inter a 18.