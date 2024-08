Milan Femminile, Matilde Copetti verso il prestito al Parma

Movimento in uscita per il Milan Women: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb infatti Matilde Copetti, portiere dei rossoneri, andrà in prestito al Parma. Domani è prevista la firma con il club gialloblu. La classe '97 si rimette dunque in gioco in Serie B per avere spazio.

Intanto in casa rossonera è arrivata in giornata la notizia che il Diavolo ha preso una iniziativa che si spera possa essere emulata da molti altri club in futuro: il Milan infatti sarà la prima squadra in Europa a offrire una serie di garanzie alle proprie calciatrici in caso di gravidanza, oltre a quelle già previste dal contratto.

In particolare, in aggiunta a ogni tutela già prevista dalla corrente legislazione, il Club garantirà anche:

- Il rinnovo automatico con prolungamento di un anno del contratto alle medesime condizioni economiche per le tesserate, in caso di scadenza contrattuale nella stagione sportiva in cui la gravidanza è iniziata

- Assistenza per la cura dei figli nelle ore in cui l'atleta è impegnata nell'attività sportiva e supporto per voli, alloggi e altre spese di viaggio per i figli della tesserata che ha condotto la gravidanza o è responsabile unico del minore, insieme a un accompagnatore.

Le calciatrici rossonere potranno inoltre continuare a beneficiare di tutele in ambito di protezione nel corso della gravidanza, remunerazione obbligatoria e rientro in attività, come prestabilito dalla normativa corrente, e in particolare da linee guida FIFA, accordi collettivi AIC e regolamento interno del Club.