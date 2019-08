Milan Femminile, Tucceri e Rinaldi intervistano mister Ganz

Durante il ritiro di Ponte di Legno, Mister Ganz si è sottoposto alla simpatica intervista di due delle due giocatrici: Linda Tucceri e Deborah Salvatori Rinaldi. Tra domande fuori dagli schemi e tante risate, Maurizio Ganz - nuovo allenatore delle Rossonere - ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera da calciatore, dei suoi ritiri, delle sue paure e di tante altre cose. E un rigore al 93'? Lo batte il Mister. Ecco il video pubblicato dal profilo Twitter del club di via Aldo Rossi:

