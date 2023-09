Milan, finalmente una rimonta! Non succedeva da oltre un anno

vedi letture

Il Milan nella giornata di ieri ha vinto contro il Cagliari e lo ha fatto con una modalità che non utilizzava da diverso tempo ormai: in rimonta. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri non vincevano una partita dopo essere andati sotto nel punteggio in Serie A da oltre un anno. L'ultima volta fu il derby di inizio settembre 2022 che il Diavolo ribaltò da 1-0 a 3-2, grazie alla doppietta di Leao.