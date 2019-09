Milan-Fiorentina 0-1 al primo tempo: confusione e fischi (meritati)

Fischi, bordate di fischi (meritati) per i rossoneri al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Un brutto Milan chiude in svantaggio il primo tempo: decide, per il momento, il gol di Pulgar su rigore (fallo di Bennacer su Chiesa dopo un erroraccio di Calhanoglu). La squadra di Giampaolo è tutta in un paio di tiri dalla distanza di Suso e Calha, che fanno giusto il solletico a Dragowski. Poi il nulla: solo errori, giocate illogiche e tanta confusione. Si salva solo Leao, l'unico a provarci e a mettere in apprensione la difesa della Fiorentina.