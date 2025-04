Milan-Fiorentina, i precedenti dell'arbitro Ayroldi con le due squadre

La partita tra Milan e Fiorentina, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro e valida per il 31° turno del campionato di Serie A Enilive, è stata affidata all'arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti mentre al Var ci saranno Paterna e Aureliano. Il IV uomo designato per la sfida è Santoro.

Si tratta solamente del terzo incrocio tra i rossoneri e il direttore di gara pugliese. Gli altri due precedenti risalgono entrambi alla stagione 2022/2023, quella dopo la conquista dello Scudetto del Milan. Il primo fu la gara a Reggio Emilia di inizio campionato, pareggiata 0-0 contro il Sassuolo; il secondo, a febbraio, fu l'1-0 a San Siro contro il Torino, grazie al colpo di testa di Giroud. Una vittoria e un pareggio, dunque, il bilancio complessivo.

Sarà invece il sesto incrocio con la Fiorentina, di cui uno in Coppa Italia con la vittoria ai supplementari sul Napoli. In campionato il bilancio è di una sconfitta, due vittorie e un pareggio. Quest'anno ha già arbitrato la prima gara di campionato finita 1-1 tra Parma e Viola.