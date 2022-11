Milan-Fiorentina, la probabile formazione di Pioli: altra chance per Thiaw, torna Leao

MilanNews.it

Dopo il brutto pareggio in casa della Cremonese, il Milan vuole rifarsi davanti ad un San Siro totalmente pieno contro una Fiorentina che arriva in un buon momento e reduce da ben quattro successi consecutivi. Mister Pioli ha già in mente la formazione che scenderà in campo contro la squadra di Italiano, che, a meno che di sorprese, sarà questa:

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1):

Tatarusanu

Kalulu Thiaw Tomori Theo

Bennacer Tonali

Brahim Krunic Leao

Giroud