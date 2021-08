Milan, Florenzi già parla da veterano. Nuovo capitolo pieno d’entusiasmo

L’ufficialità con la nuova maglia rossonera, poi il primo allenamento con Stefano Pioli e la conferenza stampa in cui ha voluto esprimere tutta la soddisfazione per il nuovo capitolo della sua carriera: “Il Milan è la squadra che mi ha voluto più di tutte”, ha spiegato Alessandro Florenzi. Il terzino è passato al Milan con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e ha chiuso il capitolo Roma per la terza volta: “La Roma ha fatto la sua scelta di mettermi da parte, dopo che sono tornato da campione d’Europa, ma la sua scelta penso che l’abbia fatta quantomeno due o tre anni fa. L’ho accettata un paio d’anni fa a malincuore perché tutti sanno che sono un tifoso della Roma, e non è un segreto, ma ora sono al Milan, in una società che ha avuto fiducia in me”, ha confessato Florenzi. “Sono stato accolto benissimo, ho fiducia per questa nuova sfida e sono pronto, avverto energie positive qui”.

Il Milan domani affronterà la Samp e Florenzi dovrebbe rientrare nei convocati ma non sarà ancora pronto per giocare dal primo minuto: “Non credo di essere pronto per i 90 minuti, ho fatto un allenamento con la squadra e venivo da un periodo in cui mi allenavo diversamente rispetto al ritmo di una squadra. Mi servirà un po' di tempo per assimilare forza fisica, ma sono sicuro che sarò pronto a breve. Sono comunque a disposizione del Mister, che sia per 1 o 10 o 45 o 90 minuti".

Dunque Pioli potrebbe puntare ancora sul 4231 e dare spazio a Giroud in avanti, anche a causa dell’infortunio di Ibrahimovic, dietro il francese agiranno Saelemaekers, Diaz e Leao. Poi in difesa Calabria, Kjaer, Tomori e Hernandez, mentre in mediana Bennacer e Tonali a causa dell’infortunio di Kessie.