Milan-Frosinone: Giroud seduto in tribuna al fianco di Ibrahimovic

Olivier Giroud è assente oggi contro il Frosinone in quanto squalificato: il numero 9 rossonero sta scontando la seconda delle due giornate di stop dopo l'espulsione rimediata nella partita in casa del Lecce. L'attaccante francese è comunque presente a San Siro e sta assistendo alla sfida del suo Milan contro la squadra di Di Francesco in tribuna, seduto al fianco di Zlatan Ibrahimovic.

Questo il tabellino del match:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Jovic, Pulisic. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Camarda. All.: Pioli.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Baez, Lulic, Pinto, Caso, Gelli, Garritano, Kvernadze, Vanzelli, Cheddira. All.: Di Francesco.

Arbitro: Marchetti