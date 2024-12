Milan Futuro, Bonera: "Domani a Campobasso sarà una situazione calda"

Domani sera il Milan Futuro sarà a Campobasso per il recupero della quindicesima giornata del Girone B di Serie C. Il fischio d’inizio all'Avicor Stadium Selvapiana del capoluogo molisano è previsto alle ore 20:00.

Mister Daniele Bonera, alla vigilia della sfida, ha parlato così a Milan TV:

Archiviata la partita contro la Ternana si torna in campo. Siete pronti?

"Abbiamo voglia di tornare in campo e la gara contro il Campobasso ci permette di farlo subito. È un impegno infrasettimanale che ci può aiutare a livello mentale nel dimostrare quello ogni giorno facciamo in allenamento e devo dire che sono molto soddisfatto sia dei ragazzi che del nostro lavoro durante la settimana".

Cosa si aspetta dal recupero di campionato contro il Campobasso?

"Affrontiamo una squadra forte che vuole raggiungere i playoff e dare filo da torcere alle 'prime della classe'. In questo campionato non ci sono partite facili, non lo sarà quella di domani, ma anche noi possiamo dire tanto e far vedere il nostro tasso tecnico".

Ci saranno dei cambiamenti nella formazione?

"L'undici titolare lo vedremo domani, quello che posso dire è che in questi giorni abbiamo recuperato alcuni calciatori, questo mi permette di avere più opzioni sia dall'inizio che nel corso della partita con le sostituzioni a disposizione".

Il vicepresidente del Campobasso in conferenza stampa oggi ha parlato di una squadra e una società che merita più rispetto dopo alcuni episodi. Avete visto con i ragazzi le loro ultime partite?

"Sì, abbiamo visto insieme le partite e gli episodi che penso siano quelli a cui ha fatto riferimento il vicepresidente del Campobasso. Certo, il mio ruolo di allenatore mi impone di preparare la squadra a livello tecnico e tattico, ma anche di far capire ai miei calciatori la situazione ambientale in cui giocheremo ogni partita e quella di domani sarà una situazione calda. Noi saremo pronti a dare battaglia e cercheremo di imporre il nostro gioco senza timori. Qualsiasi squadra di questo campionato merita rispetto, compreso Milan Futuro".