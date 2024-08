Milan Futuro, Ibra Jr si allena e si carica in vista del Lecco: "Work in progress"

Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, ha da poco firmato suo primo contratto da professionista. Il figlio di Zlatan farà la spola tra la Primavera e il Milan Futuro in Serie C, e ha firmato un contratto triennale con i rossoneri e sarà per questo legato al Milan fino al 2027. Come detto, l'attaccante è ora in forze al Milan Futuro, che sta preparando la prima sfida ufficiale contro il Lecco in Coppa Italia.

Dopo aver giocato titolare nell'ultima amichevole della formazione di Bonera, Maximilian Ibrahimovic vorrà dire la sua anche contro il Lecco. Nel mentre, ecco un suo post Instagram in cui documenta l'allenamento in preparazione della sfida: