Milan Futuro sconfitto malamente a Pescara: la classifica non sorride ai rossoneri

vedi letture

Brutta serata per il Milan Futuro di Daniele Bonera, sconfitto ieri sera per 4-1 dal Pescara in quello che è stato il recupero della nona giornata di campionato. Dopo un primo tempo horror in cui i rossoneri sono andati sotto di tre reti a zero, nella ripresa la scintilla di Turco sembrava aver ridato speranza. Invece, l'epigolo è stato ancor più deludente con uno sfortunato autogol di Bartesaghi che ha chiuso la partita. Il Pescara continua a volare in testa alla classifica, il Milan Futuro resta in piena zona play-out 18esimo a quota 11 punti.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Pescara - Milan Futuro:

Pescara 36

Ternana 30

Virtus Entella 30

Torres 29

Arezzo 25

Campobasso 23*

Vis Pesaro 23

Pianese 23

Rimini 21

Gubbio 21

Carpi 18

Pineto 17

Perugia 15

SPAL 14

Lucchese 14

Pontedera 13

Ascoli 12

Milan Futuro 11*

Sestri Levante 11

Legnago Salus 8