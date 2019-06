In questo sono solo tre i centrali a disposizione di Marco Giampaolo per la prossima stagione, cioè Romagnoli, Musacchio e Caldara. Dopo il prestito alla Lucchese, Matteo Gabbia, che si sta mettendo in mostra nel Mondiale Under 20, rientrerà a Milanello e, secondo Tuttosport, potrebbe essere aggregato alla prima squadra rossonera.