Milan, Gattuso e una gestione da grande: tutta la squadra è con lui

Il Milan è in piena lotta per la Champions League e secondo La Gazzetta dello Sport grandi meriti devono essere dati a Rino Gattuso. Il tecnico ha gestito al meglio le ultime settimane, dal ritiro punitivo al caso Bakayoko, facendo vedere di essere maturato in fretta. Probabilmente tutto questo non gli basterà per essere confermato, ma la squadra è tutta con lui, dai titolari alle riserve, visto che ha sempre fatto sentire i suoi calciatori importanti, nel bene e nel male.