Milan, Gattuso ha colpe ma anche diversi alibi: le prossime due gare saranno decisive

Le prossime due gare contro Frosinone e Spal saranno decisive per il futuro di Rino Gattuso, il quale ha delle colpe per la crisi del Milan, ma anche molto alibi: in particolare, il tecnico rossonero ha dovuto fronteggiare diversi infortuni e inoltre diverse seconde linee hanno dimostrato di non essere all'altezza dei titolari. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.