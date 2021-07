Milan, Gazidis ha già iniziato le cure a New York

Ivan Gazidis, ad rossonero a cui nei giorni scorsi è stato diagnosticato un carcinoma alla gola, si trova a New York dove ha già iniziato le cure. Come spiega questa mattina Tuttosport, il dirigente sudafricano comunque operativo e verrà supportato da Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott e membro del consiglio d’amministrazione del club di via Aldo Rossi che seguirà tutti quei dossier che facevano capo a Gazidis e sarà ancor di più a stretto contatto con la direzione sportiva. Dopo una prima parte di cure negli Stati Uniti, l'ad milanista, in base ovviamente a come andranno le cose, dovrebbe tornare in Italia e proseguire il suo percorso di recupero a casa.