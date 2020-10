Milan, Gazzetta: "Zlatan, arriva la notizia più attesa: tamponi negativi"

"Zlatan, arriva la notizia più attesa: tamponi negativi". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica a Ibrahimovic dopo la notizia della sua guarigione dal Coronavirus. "L’ultimo doppio giro di controlli - si legge - ha dato il via libera: il Covid non c’è più. Fino all’altro ieri era risultato positivo". Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: "Libero lui e liberazione per tutto il mondo rossonero", scrive la rosea.