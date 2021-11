Milan, Genoa crocevia importante della stagione: serve una reazione

Il Milan è atteso dalla delicatissima trasferta di Genova, dove dovrà dimostrare di non essere in crisi di risultati. Lo scrive il Corriere dello Sport analizzando il momento dei rossoneri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato. Un altro passo falso potrebbe avere effetti terribili sulla classifica, con il Napoli ora davanti a tutti e Inter e Atalanta lanciatissime. Pioli lo sa bene: a Marassi è severamente vietato sbagliare.