Milan-Genoa, Destro torna da avversario a San Siro: con i rossoneri 15 presenze e 3 gol

Domenica alle ore 12.30 andrà di scena a San Siro il match fra il Milan e il Genoa. Tornerà da avversario a Milano, un grande ex del match: Mattia Destro. L’attaccante classe 1991 di Ascoli Piceno, ha giocato con i rossoneri da gennaio a giugno nel 2015, collezionando 15 presenze totali e sole 3 reti. Arrivato dalla Roma, in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 16 milioni più 2 di bonus, Destro non si impose mai ad alti livelli nel Milan, complice anche la disastrosa stagione che fece quell’anno il Diavolo. Il Milan infatti arrivò decimo in campionato con soli 52 punti. L’allenatore di quella squadra era Filippo Inzaghi.