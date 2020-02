Milan, giallo intorno a Robinson: beffato dai test fisici

La vicenda relativa a Robinson, il terzino del Wigan che il Milan aveva praticamente preso, somiglia a un giallo. Sbarcato a Milano, lo statunitense si è sottoposto alle visite mediche, ma qualcosa evidentemente è andato storto. Nel comunicato del club inglese si parla di ulteriori test medici richiesti dalle autorità italiane, che avrebbero richiesto tempi lunghi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, probabilmente il giocatore non ha alcun problema, ma la federazione non avrebbe potuto dare l’ok al tesseramento senza quegli esami. Prima, però, erano circolate voci di un disaccordo sulle modalità di pagamento. Insomma, un giallo. Soprattutto, una beffa per Robinson, che sognava l’approdo in Serie A.