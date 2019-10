Milan, Giampaolo deluso per aver ricevuto la comunicazione dell'esonero solo martedì mattina

Marco Giampaolo avrebbe voluto più tempo per dare la sua impronta al Milan, ma l'inizio di stagione negativo sia a livello di gioco che di risultati ha portato il club rossonero a cambiare allenatore e a prendere Stefano Pioli al suo posto. L'ormai ex tecnico milanista è rimasto comunque deluso per il fatto di aver ricevuto la chiamata dei dirigenti del Diavolo solo martedì mattina quando dell'esonero si sapeva già da almeno 48 ore.