Milan, Giampaolo viene considerato il profilo giusto per guidare una squadra composta soprattutto da giovani

Il nuovo allenatore del Milan al posto di Rino Gattuso, salvo clamorose sorprese, sarà Marco Giampaolo: come riferisce l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, il tecnico della Samp viene infatti considerato un profilo adeguato per insegnare calcio a una squadra che sarà costruita con Under 23 di valore, guidati da qualche elemento di esperienza.